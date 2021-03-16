又一名在叙利亚北部被囚禁的4岁加籍女孩获救

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在周一的新闻发布会上说，加拿大政府为营救被关在叙利亚东北部拘留营的四岁女孩提供了领事服务，但没有参与具体的行动。

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外交部发言人帕特里夏·斯金纳（Patricia Skinner）则告诉媒体：“我们知道有一个加拿大儿童从叙利亚东北部被救出，进入伊拉克的事。为了儿童的福祉和家庭的私隐，我们将不提供此案的更多细节。”

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妇女与性别平等部长玛丽安·蒙塞夫（Maryam Monsef）说，她希望这名四岁的孩子得到很好的照顾。蒙塞夫本人是在1990年代逃离塔利班控制的阿富汗，以难民身份来到加拿大的。

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加拿大广播公司记者报道说， 这名4岁的女孩与她妈妈一起被关在叙利亚北部伊斯兰武装的营地中，是一位前美国外交官彼得·加尔布雷思（Peter Galbraith）组织了营救行动，并在上周五将其从关押地带到伊拉克。而女孩的妈妈没能出来。这名女孩现在已经到了加拿大。

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加尔布雷思说：“女孩和她妈妈不是困在难民营，而是被关在像监狱的地方。在北美，不可能家长蹲监狱时带着孩子。更不用说在叙利亚东北部，营地的条件比在北美要糟糕得多”。他说，难民营中的孩子是“完全无辜的”，政府应采取更多措施将他们带回家。

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国际人权组织近两年来一直在呼吁加拿大政府提供更多的帮助。总部位于美国的《人权观察》（Human Rights Watch）在2020年的一份报告中指责加拿大政府无视其国际人权义务，并敦促渥太华解救所有被关押在库尔德军队营地和监狱中的加拿大公民 。

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《人权观察》报告估计，目前有40多名加拿大公民被指控涉嫌与伊斯兰国有联系，关押在叙利亚东北部，其中有20多名是儿童，包括6岁以下的儿童。

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公共安全部长比尔·布莱尔（Bill Blair）在星期一的新闻发布会上说：“不幸的是，叙利亚的局势相当复杂且非常危险，因此要从那样的环境中营救任何人都充满了挑战。在确保可以安全的地方，我们一直在为这些儿童重获安全而努力”。

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去年秋天，一个名叫阿米拉（Amira）的五岁加拿大女孩被救出叙利亚， 她的父母在一次空袭中丧生。阿米拉从叙利亚集中营获释后，被送到多伦多的叔叔家。

卡尔顿大学诺曼·帕特森国际事务学院助理教授利娅·韦斯特（Leah West）曾参观阿米拉所住的集中营。她说，那些被关押的人因被控与伊斯兰国有关系，无法得到加拿大政府的帮助， 只能寻求其他办法，这令我非常失望”。

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