在乡间公路上骑车的男子被公羊穷追不舍

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在加拿大的公路上，人们经常会遇到各种动物。但安大略省桑德湾的一位骑自行车的男士被羊追赶，令他感觉有点与平常不一样。

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基斯·艾利（Keith Ailey） 住在多伦多西北约1400公里外的桑德湾市，是一名公路自行车爱好者。他回忆几天前在西面郊区公路上骑车时的经历说。“我远远看见马路边有一个黑色的动物，大约在我前方300米处。它比狗大，有很多毛，但比熊小 ”。

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等离近了，他才看清那是一只大公羊，有相当大的一对犄角。那只羊盯着他由远及近。在经过它面前时，“它一下子冲上公路， 开始追我，边跑还边发出叫声”。

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艾利开始想，是不是他的荧光衣服，闪烁的自行车灯刺激了公羊，还是公羊整个冬天都没有在道路上见过骑自行车的人了，有点兴奋。骑了一段路回头看，公羊还在后面追着跑， 甚至可以听到羊蹄子落在沥青马路上的声音。

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他骑得慢一点时，那只羊就会加速。一直跟了他一公里还多。直到对面来了一辆卡车。艾利向卡车挥手示意，因为他担心撞到公羊。卡车慢下来后，引起了公羊的注意，它又走到卡车旁边转了一会儿。艾利趁机骑车跑开了。

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艾利说，整个事情令人感觉是超现实的，介于既好玩又恐怖之间。

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后来记者了解到，这只公羊名叫奥仔（Ozzy），来自于路边一个马术中心，是一只刚刚两岁的冰岛种公羊。中心的女主人朱莉·格古里奇（Julie Grgurich）介绍说, 这只公羊非常可爱，喜欢与人亲近，甚至被视作迎宾员。但那天因到粮仓里偷吃被抓到，踢了出去。之后不久走到了路边，追完自行车又迷了路。最后还是别人发现它后被领了回来。

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马术中心女主人说： “我希望人们把它看作是个甜蜜的动物。但今后会注意在它放风的时候关好围栏的门”。

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