绿色能源需解决稳定性问题才能替代化石能源

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美国拜登政府上台后立刻采取了吊销把加拿大阿尔伯塔省石油输送到美国南部地区的基斯顿输油管道项目的许可证，又基本上关闭了进一步开发美国环境敏感地区石油和天然气资源的大门。

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拜登政府的计划是，让美国能源结构快速向绿色能源转化。

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但2月中旬发生在美国南部德克萨斯州的创纪录寒冷天气导致的大面积停电问题让风能、太阳能等绿色能源的缺陷暴露无遗，这就是风力发电和太阳能发电的发电能力缺乏稳定性的天然缺陷。

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德克萨斯州大停电让至少70人丧生，上百万家庭丧失了电力供应，即便那些电力供应没有中断的家庭也有许多被天价电费账单压得喘不过气来。

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石油和天然气行业也不失时机地指出，依靠绿色能源发电首先要解决发电能力和供电能力稳定性的问题。天然气行业人士更是指出，天然气火力发电站可以成为发电系统中稳定的调峰补缺电站。

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水电资源非常丰富的加拿大在解决风能和太阳能绿色能源发电系统缺乏稳定性的问题上处于非常有利的地位。

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专家们认为，加拿大应该开足马力建设风能和太阳能发电能力，同时有计划地把水力发电站做为调峰电站使用，在缺乏风力和日光照射不足的情况下、或者是在冬季取暖夏季空调的用电高峰季节放水发电。

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加拿大丰富的水电资源还可以做为调峰电力出口到美国市场。由于调峰电力售价高，这能让加拿大的水电资源产生更大的经济价值。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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