加拿大中央银行似乎开始淡出量化宽松

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关注加拿大金融市场的消息人士说，加拿大中央银行不但准备开始逐渐淡出量化宽松、为市场增加流动性的政策，而且最快可能从4月份就开始减少购买债券的规模，把每个星期购买债券的规模从40亿加元减少到30亿。

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中央银行在公开市场购买债券起到增加市场货币供应这一刺激经济的作用，也就是俗话说的发钞票。

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观察家们认为，如果加拿大中央银行开始减少量化宽松的规模，这与其它一些主要西方国家中央银行如美联储和欧盟中央银行继续保持海量量化宽松规模的做法不合拍。

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不过，从中央银行购买的债券占市场的比例来看，加拿大中央银行购买的债券占市场比例40%，而美联储购买的债券所占的市场比例还只有30%。

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分析家们认为，加拿大中央银行减少购买债券的规模除了是担心过度干预债券市场之外，主要的原因是加拿大经济正在稳步走出COVID-19病毒肺炎疫情的阴影、不再需要那么强的刺激手段。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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