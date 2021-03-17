加拿大高阶女军官厌恶军队性骚扰文化而辞职

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加拿大军队一位女性高级军官、第36旅团副司令Eleanor Taylor中校宣布辞职，原因是加拿大军队不断发生针对女军人性骚扰丑闻、而且揭露这样令人作呕的丑闻需要如此之长的时间。

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Eleanor Taylor中校星期二把她的辞职信放在脸书上发表。

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Eleanor Taylor中校在信中说，她对加拿大军队中的性骚扰文化并不吃惊，她在军旅生涯中目睹了滥用权力满足自己欲望的性剥削行为，但不断出现的军队高级领导人受到性丑闻调查的事件让她感到恶心。

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加拿大军队两位职位最高的领导人现在都由于对下属女军人做出不当性行为的问题正在接受军队内部的调查，一位是1月份刚刚卸任的前军队总参谋长万斯将军，一位是继任万斯担任加拿大军队总参谋长的麦克唐纳将军。

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Eleanor Taylor中校在其辞职信中承认，加拿大军队性骚扰文化是长时间存在的问题、似乎被所有人当成了常态，包括她本人。她自己就曾经是性骚扰文化的受害者，也是对性骚扰文化在很长时间内保持沉默的人。

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Eleanor Taylor十多年前在阿富汗战场先后指挥过步兵排、步兵营在阿富汗坎大哈地区与塔利班武装进行的激战，并为此获得过军功勋章。

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RCI with Murray Brewster, Kristen Everson · CBC News

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