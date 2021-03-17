拜登：美国人打完疫苗后新冠疫苗可以出口

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美国总统拜登星期二表示，他会很快就美国人普遍接种COVID-19病毒疫苗之后富余的疫苗如何使用的问题做出说明。

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在被问道美国是否会向邻国优先提供新冠病毒疫苗时，拜登说已经与几个国家开始讨论这个问题。

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加拿大联邦政府一直要求美国尽快与加拿大分享疫苗资源，特别是从辉瑞公司在临近加拿大的密西根州疫苗制造厂获得疫苗。

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从目前美国的疫苗注射进度来看，到5月底所有愿意接种新冠病毒疫苗的美国成年人都会得到疫苗注射。分析家们已经开始讨论如何使用不断生产出来的COVID-19病毒肺炎疫苗的问题。

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美国一些国会议员认为，美国制造的新冠病毒疫苗应该优先提供给加拿大和墨西哥这样的紧邻国家，以便能够尽快开放陆路边界。

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美国和加拿大之间出于防疫目的已经互相关闭陆路边界一年的时间。

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