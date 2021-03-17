研究：城市中的郊狼对人类的危害

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从东部蒙特利尔到西部太平洋沿岸的温哥华，加拿大各大城市近年来都面临郊狼数量增加的问题，郊狼不时出没在公园甚至居民区里，人们通常对郊狼的担忧是它们会袭击少儿和猫狗宠物。

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但阿尔伯塔大学的研究人员萨格丹（Scott Sugden）和他的研究小组发现，居住在城市中的郊狼对人类的危害比我们预计得要严重。

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萨格丹对郊狼解剖后发现，城市郊狼胃里的食物大多来自居民的垃圾和厨余，比如墨西哥卷饼，甜面圈等等。这显示城市郊狼在吃许多我们的垃圾食品，而这些对人类不健康的食品对郊狼的健康也不利。

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不健康的郊狼通常没有足够的力气去捕猎它们的天然食物—田鼠和小老鼠等，因而它们更倾向于在居民的垃圾和厨余中翻腾觅食，而这使得郊狼产生对人类垃圾和厨余的依赖性，如此恶性循环的结果是它们越发不健康，也就越发不去捕猎。

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萨格丹和他的研究小组检查对比了约100只城市郊狼和荒原郊狼的肠胃，比较它们的饮食构成对其健康产生的影响。

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郊狼进食时不咀嚼食物，他们只是把食物撕咬开来，吞进肚子里，由此， 解剖郊狼的胃就很容易获悉它们上一两顿吃了什么，萨格丹和他的研究小组甚至在郊狼胃里发现过一只手套，萨格丹指出这明显表示这一郊狼非常饥饿，饥不择食。

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近年来，有不少关于郊狼攻击居民和宠物的报道，在温哥华的斯坦利公园，近几个月里已经有15人被郊狼攻击甚至咬伤，公园管理部门要求人们千万不要喂食郊狼，因为习惯被喂食后，郊狼得不到喂食就会气恼地攻击人们。

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专家萨格丹的研究显示，郊狼的危险性其实还是被我们低估了，这一新的危险性源自城市郊狼食用了我们人类的加工食品。

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萨格丹的研究小组对郊狼体内的碳和氮成分进行了测试分析，通常高水平的氮-15显示动物进食了高蛋白食物，而高水平的碳-13则代表进食了较多的人类加工食品中高淀粉含量食品，如玉米糖浆，淀粉和麦芽糊精类食品。

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从碳和氮水平结果分析，城市郊狼比荒原郊狼进食的人类加工食品要高出2.5倍，同时城市郊狼比荒原郊狼进食的野外动物要少25%，这一结果和郊狼的胃部解剖结果相吻合。

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城市郊狼比荒原郊狼不健康的其它表现在于：

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他们肾脏中的脂肪低于荒原郊狼，显示出它们营养不如荒原郊狼

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它们的脾脏比正常状况要大出37%， 显示它们的免疫系统在承受挑战

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它们体内携带寄生虫的比率比正常情况高出50%，它们携带的寄生虫棘球蚴病（E. multilocularis）是人畜共通的传染病，人被感染后致死率较高。

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研究该寄生虫病的医学家杰金斯教授 （Dr. Emily Jenkins）说，这种寄生虫病对人类危害严重，对宠物狗也很危险，但对郊狼却几乎没有影响。

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这一寄生虫病是通过被虫卵污染的水源或与受感染的动物亲密接触而传播的，杰金斯教授表示她家的狗狗出门遛必得有狗绳牵着，她从不让狗狗独自乱跑。杰金斯教授居住在萨斯卡通和埃德蒙顿两地，这两个城市均有相当数量的城市郊狼出没。

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另外，萨格丹研究小组还有一个突破：城市郊狼有违自然的不健康饮食使得它们大肠内的菌群和不健康人的大肠菌群很接近，而这些具有不健康大肠菌群的城市郊狼往往更具有攻击性。

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目前加拿大许多城市告诫居民不要喂食进入居民区的野生动物，比如：不要把宠物食盘和水盆留在户外；要及时清理自家园子里掉落在地面上的水果；不要在园子里放置大量的鸟食；总之不要在户外留下招引动物的食物。

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