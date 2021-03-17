美国亚特兰大发生连环枪击案：其中6名死难者为亚裔女性

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警方正在就是否涉及针对亚裔仇恨展开调查。

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昨天下午开始，美国乔治亚州的亚特兰大市和附近Cherokee的三间洗浴中心（SPA）发生连环枪击案。

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今天早上，警方表示，枪击事件导致8人死亡，其中7人为女性，6人为亚裔女性。

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警方已经通过录像初步鉴定，枪手为同一个人。

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目前，21岁的嫌疑人Robert Aaron Long已经被警方逮捕，他来自乔治亚的Woodstock。

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分析认为，从案件呈现证据看，警方目前应该调查，这是否是针对亚裔的仇视案件？以及针对女性的仇恨案件？

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自新冠疫情爆发以来，美国针对亚裔的仇恨案件大增。

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正在韩国访问的美国国务卿布林肯对此表示关切。

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而白宫发言人萨奇表示，总统拜登已经知悉事件，并与亚特兰大市调查保持联系。

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