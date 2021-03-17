莫德纳（Moderna）疫苗将开始加拿大12岁以下儿童的测试

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新冠疫苗公司莫德纳（Moderna）宣布将开始在12岁以下的加拿大儿童中进行临床试验，但专家们说很有可能小学生们要等到明年九月才能正式接受疫苗注射。

Moderna公司在本周宣布其新冠疫苗对儿童的第二期临床试验的详细计划，预计将有年龄在6个月到12岁的总共6,750名健康儿童参与。

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Moderna公司表示，儿童是疫苗研究中的一个很重要的年龄段。此前他们的新冠疫苗儿童测试是在美国进行的，目前将把加拿大儿童加入到其总体临床试验进程中，但还没有选定哪些城市和地区的儿童将参加这一临床试验。

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这一临床试验将为参与儿童注射两针疫苗，两针之间相隔28天，参与者将会在此后的一年中接受跟踪检查。

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在加拿大目前已经批准使用的疫苗中， 只有瑞辉（Pfizer ）疫苗可以用于16岁及以上年龄的青少年，其它疫苗的适用年龄均为18岁以上成年人。眼下瑞辉正在对12到15岁年龄段进行临床试验，预计将在未来两三个月内出结果，但正式进入疫苗接种估计也要到今年底明年初。

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另外，阿斯利康（AstraZeneca）也开始了少年组的临床试验；而强生公司（Johnson & Johnson）也将在春季开始在安大略省的多伦多和伯灵顿开始少年组临床试验。

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疫苗在少年儿童年龄段的临床试验通常会比成年人组要费时，因此在今年底能获得试验结果是比较乐观的估计。

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