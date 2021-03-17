魁北克省疫苗接种及晚间宵禁时间更动

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魁北克的新冠疫苗接种在顺利进行中，目前蒙特利尔市区居民和Abitibi-Témiscamingue居民65岁以上者可以接种，其它区域居民70岁以上者可以接种。

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在星期二晚间新闻之前的疫情新闻发布会上，魁北克省总理勒戈称，魁北克省民众将在6月24日省庆日前全部完成第一针疫苗接种，在今天（星期三）早上CBC蒙特利尔的晨间节目DayBreak中，联邦采购部长阿南德在接受采访时表示，全加拿大将在9月份内完成全民第二针疫苗接种。

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魁北克省居民可在网站预约接种疫苗。

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从今天（星期三）开始，魁北克的晚间疫情宵禁时间从8:00点钟推后到了9:30，省总理勒戈表示尽管有第三波疫情爆发的危险，但因为夏时制开始实行，晚间日光时间延长，人们希望在室外呆久一些，所以更改了宵禁时间，但勒戈强调，可以在室外散步，但群聚仍是不允许的。

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省总理勒戈和卫生部长杜贝以及省公共卫生官阿鲁达都表示，尽管目前魁北克疫情获得控制，但新病毒变异的流传恐已无法避免，在未来几个星期内魁北克或许将面对第三波疫情高潮。

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