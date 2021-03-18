利好消息虽多但美联储仍坚持超低利率政策

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美联储的利率和货币政策不但影响美国经济，而且对包括加拿大在内的世界主要国家的经济都有着重大影响力。所以每次美联储主席鲍威尔发表公开讲话，各国的金融专家和政府经济决策人员都会密切关注。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国金融市场对通货膨胀抬头、债券利率进入上升轨道的担心引起金融市场动荡的情况下，美联储主席鲍威尔星期三在回答记者提问时表示，他相信美国经济和就业市场强劲复苏的趋势不但会拉升美国经济、而且会带动加拿大等邻国经济的发展。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲍威尔还把对美国经济2021年发展速度的预测从原来的4.2%上调到6.5%，并提供了4个利好因素。一是美国国会批准1万9千亿美元救市拨款法案，二是美联储的海量量化宽松措施，三是美国消费者积累的消费能力，四是美国全民普打COVID-19病毒疫苗工作进展快于预期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲍威尔利用星期三讲话的机会努力安抚金融市场，强调美联储认为目前的通货膨胀压力和债券利率的上升是暂时性的，虽然2021年的通货膨胀水平到年底会达到2.4%，但仍在美联储乐于见到的温和通胀区间之内。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Don Pittis · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada