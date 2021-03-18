加拿大外交部就中国开审两名加拿大人发表声明

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三，北京宣布将从这个星期五开始开庭审讯被关押两年多的加拿大人。对迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）的审判于3月19日开始，而对康明凯（Michael Kovrig）的审判从3月22日开始。中国指控他们犯有间谍罪。这两名加拿大人是在加方应美国要求在温哥华扣留孟晚舟9天之后被中方逮捕的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外交部长马克·加尔诺（MarchGarneau）发表声明说：“我们驻北京大使馆已获悉，迈克尔·斯帕沃和迈克尔·科夫里格的法庭听证会将分别开始。我们认为对他们的拘留是任意的，并对相关程序缺乏透明度而深受困扰。康明凯和斯帕弗被拘留是加拿大政府的头等大事，我们会继续不懈努力，以争取他们的释放”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外长的声明说：“根据《维也纳领事关系公约》和《中国-加拿大领事协定》，加拿大正在寻求继续由领馆与两位麦克取得联系，并要求参加诉讼。在这种令人无法接受的磨难中，加拿大官员将继续向这些人及其家人提供领事支持”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司在周三晚间的新闻专栏节目中，就此话题采访了康明凯的妻子和几位政界及外交界人士，包括原澳大利亚总理、加拿大前驻华大使等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

康明凯的妻子维娜·纳吉布拉（Vina Nadjibulla）说，她并没有得到相关通知，但知道这一天早晚会来。她希望自己的丈夫面对此事能像以往一样镇定和保持积极的情绪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

澳大利亚前总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）认为，北京抓捕和关押两名加拿大人“很明显就是搞人质外交，目的就是对加拿大施压”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而加拿大前驻华大使盖·圣雅克（Guy Saint-Jacques）则说，加拿大应对与中国关系出现更坏的局面做好准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

媒体和评论人士都注意到，北京选择的开庭日期恰好与中美两国高级别会晤的日期吻合。美国一直表示支持加拿大争取两名迈克尔的释放。拜登在上个月与特鲁多的视讯会唔中也说，“人不能成为交换的物品。美国将与加拿大共同努力，以促成两名加拿大人安全回国”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，孟晚舟的引渡案这周仍在继续。孟的律师再次指责加拿大方面在应美国要求逮捕孟晚舟时，存在对她权利的侵犯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大广播公司网站星期三下午5点报道此消息之后， 到周四早8点，已有1300多网民在评论区留言。 有的说：“由于北京既不遵循法制，也不在乎舆论，对两名加拿大人的审判也不会有公开透明可言”；也有的知道：“对中国政府来说， 任何事都可能是国家机密， 包括拿张北京地图”。还有的说：“中共知道特鲁多软弱，对此也就喊几句，不会对此采取任何有效行动”；更有的干脆说“现在是时候与中国彻底脱勾了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada