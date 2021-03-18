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2021年3月17日，星期三，加拿大温哥华市中心圣帕特里克节晚上10点前，格兰维尔街娱乐区几乎空无一人。发布了一项公共卫生命令，指示酒类商店、餐馆、酒吧和酒馆在周三晚上8点停止酒类销售，以控制圣帕特里克节庆祝活动中的新冠肺炎传播。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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