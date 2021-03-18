加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2021年3月18日，星期四，日本东京，人们沿着新宿区一条挤满餐馆和酒吧的小巷行走，其中许多餐馆和酒吧在紧急状态下已经在晚上8点或之前关闭。日本周四表示，将结束东京地区为遏制冠状病毒传播而设立的长达一个月的紧急状态，尽管人们担心春季派对季节和下周的奥运火炬传递可能会助长疫情的复苏。(AP Photo/Hiro Komae)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada