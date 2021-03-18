汽油价格上涨让加拿大通货膨胀略有抬头

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加拿大统计局公布的数字显示，加拿大1月份通货膨胀率与一年前的1月份相比有所上升、达到1.1%的水平。而今年1月份于去年同期相比的通货膨胀水平上升了1%。

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加拿大统计局的分析显示，今年2月份通货膨胀的上行动力主要来自加油站的汽油价格；而且油价这一通胀压力会在今后几个月中继续下去。

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根据加拿大统计局的数字，加油站汽油零售价格2月份上升了5%，这已经是加拿大汽油零售价格连续第3个月上升。

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除了汽油零售价格之外，加拿大房主重建住房的成本也明显上升，今年2月与1月份相比，房主重建住房成本猛升了7%，这是2007年以来最大的增幅。

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房主重建住房的成本与新房建造成本直接相关。

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金融数据分析公司Refinitiv说，金融市场分析师们对2021年加拿大通货膨胀水平的预测平均值是1.3%；这仍然低于COVID-19病毒肺炎疫情泛滥前2020年2月份加拿大2.2%的通货膨胀水平。

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