疫苗注射加拿大起跑慢、现正开足马力

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三月中旬，联邦快递的一架运输机在多伦多国际机场降落，从飞机货舱中卸下的第一批货物是从欧洲运来的46万6千8百针剂的莫德纳制药公司制造的COVID-19病毒疫苗。

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这批新冠病毒疫苗的抵达可以说是让加拿大COVID-19病毒疫苗注射工作进入了转折点，从原来由于新冠病毒疫苗供货严重不足而造成的疫苗注射步伐缓慢的局面、转到可以按正常速度展开疫苗注射工作的阶段。

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2021年初，在以色列、英国、美国各自在全国范围内快速开展新冠病毒疫苗注射工作后，加拿大由于拿不到新冠病毒疫苗货源而不得不以缓慢的速度进行疫苗注射工作。为此，特鲁多的自由党政府受到来自国内许多方面的抨击。联邦政府负责公共服务和采购事务的部长Anita Anand更是首当其冲。

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加拿大联邦政府的数字显示，在3月底结束的第一季度加拿大会得到约8百万针剂的COVID-19病毒疫苗，而4月份仅辉瑞公司每星期就能有至少1百万针剂的疫苗送交到加拿大，加上其它种类的新冠病毒疫苗，加拿大在4月份能够得到7百万针剂新冠病毒疫苗。

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联邦政府公共服务和采购事务部长Anita Anand表示，到6月底加拿大得到的COVID-19病毒疫苗总数会达到3650万针剂，足够每个加拿大人注射至少一针新冠病毒疫苗。

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现在COVID-19病毒疫苗的供应不再是问题，但在短时间内给三千多万加拿大人普打第一针疫苗在人力物力方面却是个极大挑战。从4月1日到7月1日这三个月的时间内，医护人员要每周7天、每天给25万5千名加拿大人注射新冠病毒疫苗。

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RCI withSarah Sears, David Cochrane · CBC News

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