阿尔伯塔省一家民间组织呼吁释放因违反疫情限制措施被关押的牧师

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阿尔伯塔省一位牧师因被控违反了疫情期间的公共卫生规定而被判入狱。 现在一个民间组织正在展开示威请愿活动，希望能争取这位牧师尽快获释。

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这是一个名为“宪法自由权利司法中心”的民间组织。 自埃德蒙顿西部一个教会的牧师詹姆斯·科茨 （James Coates）因违反疫情规定被捕以后， 他们就一直在设法解救他。该组织星期三说，现在检察官已经撤销了大部分对科茨的指控，只留下了一项，并同意不用保释即可将其释放。

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按照律师的说法，科茨牧师是2月7日在教堂召集布道活动之后， 受到两名警方人员的告诫， 让他必须遵守防疫规定， 停止在教堂的活动。但科茨拒绝遵守， 结果受到指控， 被判入狱。 3月初，他的律师提出上诉，成功将其保释出狱。 可出狱后的科茨因未遵守保释条件再次入狱。

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公共检察官认为， 如果释放科茨会对公共卫生安全带来危险。法官因此裁定，科茨应一直被关押到5月份受审之前。而在科茨入狱后，那个教堂继续在周末提供礼拜服务。这又导致教会也遭到起诉。

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“宪法自由权利司法中心”主任约翰·卡佩（John Carpay）周三发布一份新闻稿说：“那些公共卫生限制既不科学又违反人权宪章精神， 绝不应该由警方强加给科茨牧师。我们期待着五月份出庭，并要求政府提供证据， 在一个自由民主的国家，卫生限制措施不应违反宗教自由、和平集会、以及言论和结社自由”。

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但省议会反对党领袖， 前省总理雷切尔·诺特利这次并没有批评执政党， 而是说，科茨牧师和他所在的教会在这件事上显示出的是自私行为，将自己和其它人都置于感染病毒的危险之中。

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