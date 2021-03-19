中国法院结束对Michael Spavor的秘密庭审

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星期五中国丹东地区中级法院对已被关押两年多的加拿大公民Michael Spavor进行了法庭庭审，罪名是从事间谍活动和危害中国国家安全，法庭在约两个小时的庭审结束后没有公布裁决，而是择日再宣布判决结果。

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中国法院的有罪判决比例是99%以上。

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今年45岁的Michael Spavor虽然出庭，但加拿大等国的外交官们未能在法庭外面见到他，也不知道其身体健康状况。

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加拿大、美国、荷兰、英国、法国、丹麦、澳大利亚、瑞典和德国的驻华使领馆官员要进入法庭旁听审判的要求被拒绝，他们只能在法庭外面等候。

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加拿大驻中国大使馆临时代办Jim Nickel对在法庭外面等候的媒体记者表示，中国法院对加拿大公民Michael Spavor的审判过程没有透明性。

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Jim Nickel指出，根据国际法规，中国政府有义务保证加拿大外交官能为本国公民提供领事服务，应该准许加拿大外交官出席旁听对加拿大公民的法庭审判。

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中国司法机关在2018年底把两位名字同为Michael的加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig逮捕入狱。观察家们认为这是中国对加拿大应美国司法机关的引渡要求在温哥华国际机场拘捕华为公司首席财务官孟晚舟的报复。

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加拿大法院准许孟晚舟取保释放、在等待法庭引渡庭审期间在其温哥华豪宅中居住，但中国司法机关一直把两位加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig关押在监狱，并限制加拿大外交官探视他们。

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观察家们注意到，中国法院开庭审理Michael Spavor的时间正好是中国和美国在阿拉斯加举行最高级别外交对话的敏感时刻。

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