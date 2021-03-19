加拿大警方破获盗窃越野车海外销赃犯罪团伙

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加拿大多伦多市北郊约克市警方破获了一个偷盗越野车然后运到海外销赃的犯罪团伙，逮捕了18名嫌犯，查获了73辆被盗车辆、价值450万加元。

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这一犯罪团伙专门在大多伦多地区和蒙特利尔市的高收入人口居住区盗窃多功能越野车。其作案手法是在傍晚看车踩点、凌晨打开车门进入车内更改车内电脑设置让其接受新的电子钥匙。总共需要的偷车时间不超过5分钟。

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该犯罪团伙主要偷盗的车型是凌志、丰田和本田多功能越野车。目标车辆被盗后或者是直接被开到蒙特利尔港口、或者是在多伦多被装入海运集装箱后运到蒙特利尔港；然后海运到阿拉伯联合酋长国和一些非洲国家出售销赃。

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警方在经过两个月的调查后在星期二采取收网行动，在安大略省大多伦多地区和魁北克省蒙特利尔南郊Brossard同时采取了搜查和逮捕行动。

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警方建议车主把车停在车库内或者是购买防盗锁闭装置以防止自己的汽车被盗。

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