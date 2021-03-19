加拿大2020年针对女性的暴力犯罪明显上升

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根据加拿大保护妇女人身安全组织Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability (CFOJA)提供的数字，在刚刚过去的2020年加拿大有160名女性死于暴力犯罪，平均每两天半就有一位妇女或女孩被暴力杀害。

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这个数字比COVID-19病毒肺炎疫情泛滥前的2019年增加了14人，但比2018年减少了4人。

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CFOJA的统计数字显示，90%针对女性暴力杀人案的犯罪嫌疑人被警方查明，他们都是男性。其中有41%的行凶杀人犯是受害女性的现男友或前男友，有五分之一的男性杀人凶嫌是土著人。

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2020年加拿大死于暴力犯罪女性的年龄在20岁到89岁之间，平均年龄是45岁，25岁到34岁年龄组死于暴力犯罪的女性人数最多。

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另一方面，2020年加拿大杀害女性暴力犯罪凶嫌的年龄在21岁到94岁之间，平均年龄是47岁。

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