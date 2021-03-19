如何帮助儿童：以抵消口罩对他们的不利影响

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新冠疫情一年来，口罩成了日常生活必备品，对不少大人来说，口罩只是多了些麻烦，但对孩子们来说，口罩给他们的成长带来了独特的挑战。

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对呀呀学语的幼儿来说，口罩会带来相当大的障碍。耶鲁大学儿童研究中心的戴维·勒科维茨教授 （David Lewkowicz）是专门研究视觉语言信息或称唇读的专家，他在过去一些年中曾测试和研究几个月大的婴幼儿对母亲面部表情的关注程度。

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他说，我们发现4个月大的婴儿对说话者的眼睛最有兴趣，但8个月大的婴儿则对说话者的嘴唇更加关注，随着幼儿一天天长大，唇读成为幼儿语言发展的一部分，这意味着对幼儿园的孩子们来说，如果他们天天看到的只是戴着口罩的幼教老师和护理人员，那么对他们的语言发展是不利的。

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对双语家庭中的幼儿来说，他们在幼儿园里面临的困难可能会更大些，因为这些孩子通常更加依赖唇读来分辨不同语种。

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不过家长和幼教老师不必太担心，有一个相对简单的对策来克服上述困难，那就是告诫家长在家时增加和孩子脸对脸说话的时间。

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勒科维茨教授说，“很简单，把孩子抱起来，让他们面对你，和他们完全面对面说话，让他们同时听到又看到你在说什么。”

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克服表达情绪的障碍

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戴了口罩自然对唇读造成了障碍，同时对面部表情的观察也造成障碍，对正在快速发育大脑，学习如何与他人交流的孩子来说，家长和老师都必须意识到这是个挑战。

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多伦多的幼教老师约翰·基恩提斯（John Gelntis）说，是有困难，因为戴着口罩，孩子们无法获悉全部的感情表达，我们试着做许多调节，以鼓励孩子们清晰表达他们的想法和感知。

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他教小朋友们如何读懂戴着口罩的同伴的表情，他说，我们试着示范同感心的表达，如何关照他人，现在我们要用和从前不同的教学法来教这些内容，比如如何分辨我说话的口气，如何同时观察我的肢体语言，我的眼神，比如如果我的眼睛笑得眯缝起来，那就说明我很快乐，如果我瞪大眼睛，那说明我感觉害怕。

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多伦多大学研究脑神经发展的教授李康（Kang Lee译音）说，戴口罩的成年人在和儿童交流时，强调感情交流是一个很好的方式；学习这类感情词汇是其一，另外很重要的一点是这些词汇的发音和表达时的手势和整个肢体语言，他建议幼教老师强调这些信息，以弥补被口罩遮住的面部表情。

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如何识别面部

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口罩不单单遮住了我们的面部感情表达，也遮住了我们面部的部分重要特征，早些时候一项约克大学的研究报告显示，对成年人来说，辨认出戴口罩者的能力比不戴口罩时降低了约15%。但要儿童辨认出戴口罩者就更困难些了，约克大学的第二份研究报告显示，6到14岁学龄儿童辨认戴口罩者的能力则降低了约20%。

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李康教授建议幼教老师戴有自己特色的口罩，并且不要总是换发型，不要换眼镜，以便让学生容易辨认。这一方法在多伦多的几家幼儿园里证实效果不错，幼儿园孩子们告诉记者他们认得出基恩提斯老师是因为他戴着乌龟图形的口罩，而他们认得出同班的小朋友是因为他们的衣服和声音。

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勒科维茨教授指出，成年人大脑是以分析面部的整体信息来感知辨认面部的，也就是说成年人的大脑把面部看作单一物体，而儿童的大脑要到4岁5岁时才会发展到把面部看作单一的整体，所以如果儿童现在面对的面部是被迫分开来的数个个体，那么对他们这部分认知能力的发展是会有影响的。

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但幸运的是儿童大脑有很强的适应性和可塑性，李康教授说，这些儿童在新冠疫情过后，他们很可能在其他感官和认知方面表现更出色。

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RCI with Carly Thomas, CBC News

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