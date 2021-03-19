安大略省的第三波疫情将可能重创青少年青壮年群体

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省的士嘉堡医院急诊医生丽莎·萨拉蒙对目前多伦多地区青少年新冠疫情发展表示严重担忧，其它一些安大略省医生也表示他们的青少年病人在以另人非常担忧的比例增长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨拉蒙医生表示，青少年新冠急诊病人的特点是看起来正常，但测试显示他们的血氧水平大大低于正常标准，而接下来X光检查显示他们的肺部严重感染，需要紧急住院治疗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，青壮年新冠患者，年龄段在30岁到40岁之间，以及40岁到65岁年龄段患者的比率也在增高，这些青壮年新冠患者前来医院求诊时往往已经病情非常严重，而他们完全没有任何基础病史，这与此前的两波疫情时所发生的有很大不同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前新冠病毒变种的高传染率使得安大略正在接近或已经开始进入第三波疫情，最新的统计显示，54%的新冠感染是新的病毒变种。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

医学专家们对安大略省的疫苗接种缓慢也表示严重担忧，就目前青壮年，青少年新冠患者比例增加，病情严重程度增加，住院床位堪忧的状况，专家们建议将疫苗接种加速普及到青少年，青壮年群体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada