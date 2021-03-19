联邦政府将开启投资项目：为原住民社区投资10亿加元

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加拿大联邦政府将为原住民社区的清洁供水，公共运输和交通，清洁能源，宽带网，贸易等基础设施建设提供总共10亿加元的投资。

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加拿大基建银行（The Canada Infrastructure Bank (CIB)）将开始运作其10亿加元的面向原住民社区的这一投资项目。

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加拿大基建银行总裁科瑞（Ehren Cory）和加拿大基建部长麦肯纳（ Catherine McKenna）星期五在网上召开的原住民投资协作项目会议上做出这一宣布。

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长期以来，许多原住民社区和团体在争取为原住民社区建设获得投资，如不列颠哥伦比亚省北部的West Moberly First Nations 部落首领威尔逊（Roland Willson）表示，他们希望建一个太阳能发电场，但此前一直没能说服银行投资。

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原住民社区可以为其基建项目申请5百万加元或者项目需要总资金80%额度的投资，这些基建项目包括鼓励私企发展清洁供水，宽带网，公共运输和交通，清洁能源，贸易。

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这一大型基建投资项目的目标是填补原住民社区的基建不足，目前预计全部完成原住社区基建措施需要总计2.5亿到3亿加元。

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RCI with Olivia Stefanovich, CBC News

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