加拿大通常被看作是一个移民国家，一个开放、推广多元文化主义的国家。 但有越来越多的声音在谴责系统性的种族歧视和种族主义，其中存在一些可悲的情况。

对于那些没有遭受过种族歧视的人来说，种族主义似乎是理论上的，但对那些遭受过种族歧视的人，他们的遭遇可以显示出人类的不同 “维度”。

因此，我们希望让人们听到种族主义受害者的声音。

这一系列收集了加拿大种族主义受害者们的证词。他们的经历以惊人的方式证明了悲剧的存在，他们有的是移民，有的是在加拿大出生，但因皮肤不是白色或 “非本土” 的姓名而遭受了种族歧视。