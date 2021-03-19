来加拿大三十几年，我本人没有因肤色、性别或年龄而受到歧视，但听到和在新闻中见到一些。古今中外哪个社会都有种族歧视。在当今的西方社会， 种族歧视变得很敏感，一触即发。我见到和听到过有令人发指的种族歧视事件，也有挥舞种族歧视大旗为非作歹的行为。如轰动一时的 Black Lives Matter 运动，在原本和平示威的人群中，出现大批打砸抢歹徒，乘火打劫，谋取私利。所以对种族歧视的认识要有清醒的分析，不能一概而论。更多阅读
歧视的情况一直存在，通常没有那么公然，但全球性的疫情加剧了对亚裔的歧视。温哥华是包括华人在内的亚裔族群人口比例较高的城市，这里的种族问题走向，某种意义上说，可以被视为加拿大的具有风向标。数据显示，疫情期间加拿大亚裔遭到辱骂或攻击剧增。更多阅读
Yan-Maverick Quitich is familiar with racism. ‘I am proud to be an Atikamekw from Manawan. A small leader who expresses himself with care, despite the loss of his mother tongue.’ These words full of meaning had lost their meaning for Yan-Maverick Quitich when the young Indigenous man was subjected to racism two years ago. On the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, he testifies. Read More
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les incidents de discrimination contre les Chinois et les Asiatiques ont fortement augmenté dans le monde. La métropole québécoise de Montréal n’y fait pas exception. Lire plus
在美国发生了乔治·弗洛伊德（George Floyd）悲剧后，这位原籍刚果的球员一直参与反对种族主义的斗争，参加了不列颠哥伦比亚省的许多示威活动。她还尝试通过自己作为运动员的影响力向那些被排斥在外的人们发声。更多阅读
Vanessa Garcia 自 2006 年以来一直是加拿大大芭蕾舞团（Les Grands Ballets Canadiens）的芭蕾舞演员，现在，她还是大芭蕾舞团的编舞之一。她出生于西班牙，毕业于马德里的舞蹈学院 Real Conservatorio Profesional de Danza。更多阅读
当我来到加拿大的时候，我最没有想到的，就是这里的警察对待我们的方式。对我来说，这是一个意外，也是一个警钟。刚到加拿大的时候，我的中学里有很多来自萨尔瓦多的学生，大家都是因为战争离开了萨尔瓦多，带着很多心理创伤，放学的时候我们总是很多人一起走，大家需要寻求彼此的帮助。更多阅读
我叫Joni Ismael Velázquez Gutiérrez., 我是墨西哥人，我来加拿大后，先到一个乳品业农场从事饲养工作。在那里，我可以说遭受了雇主的种族主义歧视和语言虐待，因为他侮辱了我们。更多阅读
阿尔夫·贝尔（Alf Bell）是居住在大多伦多地区的一位公共关系专家，他于 2000 年以永久居民身份来到大多伦多，在接受我们的采访时，他选择对名字保密，使用化名，他说：有一天，我走进了密西沙加市 （Mississauga）一个非常多元化的社区马尔顿 （ Malton）的一家超市，这里是皮尔地区（Peel Region）南亚裔最集中的一地方。我的肩膀上有一个学生用的背包，里面几乎没有东西。我有些饿了，打算买些香蕉和酸奶，但是当我来到水果区时，我开始觉得有人在身后跟着我...更多阅读
弗朗西斯卡·曼迪亚（Francisca Mandeya）出生在津巴布韦，早年就遭遇过种族歧视，后来，她搬到了加拿大的遥远北部 – 努纳武特地区（Nunavut）的首府伊卡卢伊特市（Iqaluit），在那儿，她再次经历了种族主义。 更多阅读
在西方社会，有 “Mohammed” ou “Mahmoud” 这样的名字日子可能不会很轻松。穆罕默德·马哈茂德（Mohammed Mahmoud）在1990 年代初与家人一起抵达加拿大，一家人定居在魁北克省的最大城市蒙特利尔。穆罕默德·马哈茂德曾经在蒙特利尔市的一个跨国公司工作，2011年，他申请了自己所在部门的主管职位，结果，他的同事、一位比他经验少的非移民获得了这个职位。更多阅读