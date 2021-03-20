加拿大保守党党代会拒绝把全球变暖写入政纲

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星期六在加拿大保守党全国代表大会上，与会代表投票否决了将“气候真在变化climate change is real”的话语写入保守党的政策纲领。否决票和赞成票的比例是54%对46%。

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今年保守党党代会上有50项新政策或修改后的政策需要投票通过，只有4项政策被投票否决，其中就包括这一承认气候变化、呼吁加拿大政府拿出更多措施解决气候变暖问题的政策提案。

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从地域来看，出席保守党党代会的加拿大大西洋沿岸省份和魁北克省的保守党选区代表支持这一重视气候变暖问题的提案，但其余省份的保守党选区的多数代表反对把承认气候变暖的语句写入保守党政策纲领。

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加拿大政坛观察家们注意到，虽然保守党领袖奥图尔多次强调保守党如果不在政策上与时俱进，则会面临在下一次联邦大选中再次败给特鲁多领导的自由党的风险，但出席保守党党代会的多数代表还是否决了承认气候变暖问题的政策议案。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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