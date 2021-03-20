加拿大在关注欧盟国家对阿斯利康疫苗的态度

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虽然有报道说欧盟国家医疗领域科学家发现阿斯利康新冠病毒疫苗与血块堵塞血管致死问题有关，但加拿大公共卫生当局并没有及时跟进改变其阿斯利康疫苗的指导性建议。

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星期五德国和挪威医学研究人员发布的研究结果显示，阿斯利康-牛津COVID-19病毒疫苗在极少数情况下会引起接种疫苗的人出现血管血块堵塞、情况严重时会导致死亡。这一研究同时指出了临床应对血块堵塞问题的医疗手段。

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在这一德国和挪威研究结果发表之前，欧盟医药管理局对2千万接种阿斯利康疫苗后出现的25例血块堵塞病例的调查结果在星期四被公布，结论是阿斯利康新冠病毒疫苗利大于弊；理由是COVID-19病毒肺炎会导致血块堵塞血管，而阿斯利康疫苗整体来说会保护接种者不被新冠病毒感染。

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不过，阿斯利康疫苗接种者似乎更容易出现一种罕见的血栓。欧盟国家接种阿斯利康COVID-19病毒疫苗的人中有18人出现了罕见的脑静脉窦血栓CVST，大多是在接种阿斯利康疫苗14天内出现，而且大部分患者是55岁以下的女性。

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德国和意大利在星期五恢复了阿斯利康疫苗注射工作，法国决定只对55岁以上的人口群体注射阿斯利康新冠病毒疫苗，丹麦、瑞典和挪威决定在下个星期结束之前继续暂停注射阿斯利康新冠病毒疫苗。

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RCI with Adam Miller · CBC News

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