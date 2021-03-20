土著人和工会在炒魁省护士鱿鱼问题上有分歧

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在加拿大媒体报道了魁北克省两位护士使用歧视性语言对待一位Atikamekw土著妇女的事件后，魁北克省医疗卫生当局立即采取行动开除了两位护士。

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但星期五魁北克Lanaudière地区护士工会主席Stéphane Cormier表示，管理当局做出解雇两位护士的决定完全没有遵循正常的调查程序，显然是在来自政府高层的政治压力下仓促做出的决定。

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Stéphane Cormier指出，按照规定，需要用三到四个星期的时间对所有与事件有关的人员进行询问和调查，然后才能对有关人员走出处理决定。而在媒体报道了62岁的土著女性Jocelyne Ottawa涉嫌受到歧视性对待的事件后，两位护士在星期一下午被停职、在第二天就被开除。

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但魁北克和纽芬兰土著人部落领袖联合会主席Ghislain Picard认为，土著女性Jocelyne Ottawa明显地是歧视行为的受害者，土著人要团结起来采取维权行动；工会的立场不让人吃惊，但希望引起的争议不要使人忘记问题的本质是魁北克医疗系统存在的歧视土著人和有色人种的问题。

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