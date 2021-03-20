特鲁多：中国战狼外交在恶化其与西方关系

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加拿大联邦政府总理特鲁多星期五在记者招待会上表示，中国任意逮捕、监禁、审判两位加拿大公民的战狼式外交既是不尊重国际法规，也是在恶化与西方国家的关系。

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特鲁多强调说，中国当局任意逮捕加拿大公民、对他们进行秘密法庭审判的做法是完全不能接受的。

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中国司法机关在2018年12月以间谍罪逮捕了加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor，并把他们投入监狱一直关押至今。中国当局两年多来一直限制加拿大驻华外交官会晤这两位Michael。

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Michael Spavor在3月19日在中国丹东法院出庭受审，对Michael Kovrig的法庭庭审将在3月22日进行。

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政治分析人士认为，中国逮捕并审判两位加拿大公民是为了报复加拿大应美国司法机关的引渡要求在温哥华机场拘捕中国华为公司首席财务官孟晚舟。

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加拿大法院准许孟晚舟保释并在其温哥华豪宅中居住，孟晚舟聘请了由大牌律师组成的律师团利用各种法律渠道申辩，对孟晚舟的法庭听证公开进行，加拿大政府还准许孟晚舟的家人前来加拿大与她团聚。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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