加拿大外交官未能旁听康明凯案庭审，25国外交官到场声援

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北京市第二中级人民法院星期一（3月22日）开庭审理前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）被指控从事间谍活动一案。目前庭审已结束，法庭将稍后宣判。上个星期五，另一名被指控从事间谍活动的加拿大公民斯帕弗（MichaelSpavor）在丹东中级法院受审。庭审两个多小时后就结束了，对他的判决也未宣布。

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因涉及国家安全，庭审不对外公开。法院因此不允许加拿大外交官旁听。但加拿大驻华使馆临时代办倪杰民（Jim Nickel）星期一仍前往法院。到场表示声援的还有魁北克省驻华首席代表雷平江（Jean-François Lépine）和来自英、美、法、德、澳、挪威和西班牙等其他二十五个国家的外交官。倪杰民表示，他对庭审完全不透明和被告无权享有领事服务深感不安。

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前加拿大驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）在接受Radio-Canada采访时说，据他所知，康明凯和他的辩护律师都没有看到指控他的证据。赵朴还说，一天时间就审理完一起间谍案，这在加拿大是不可想象的。

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加拿大外长加诺（Marc Garneau）在一份声明中谴责此案审理的不透明，并要求中方遵守维也纳领事关系公约和加中领事协定，允许加拿大外交官向康明凯和斯帕弗提供持续的领事服务。

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（Radio-Canada, AFP，CBC）

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