加拿大纳税人联合会公布去年政府浪费行为排行榜

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加拿大纳税人联合会上周在首都渥太华颁布了一年一度政府浪费排行榜，并向四个最“臭名昭著”的浪费项目颁发带有讽刺意味的“金猪奖”。

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这个活动的全名是“泰迪浪费公款榜”。泰迪（Teddy）是一位联邦政府公务员的名字， 他在1999年因报销不合理的开支而被解雇。其中包括与另一个人吃一顿午餐花了700加元。此后，纳税人联合会将其吉祥物金猪取名为泰迪。今年是该联合会连续第23年公布政府浪费项目排行榜。

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2021年联邦政府泰迪奖得主是前总督朱莉·佩耶特（Julie Payette）。她已经因欺凌下属员工而辞职。这次获得“金猪奖”则因为她对纳税人也不友善。她的总督就职典礼花了65万加元，然后又花50万元改造装修总督府，尽管她从未真正住进去过。然后对她是否有欺凌行为展开调查又花了39.3万加元。而更令人难以容忍的是，尽管她辞职了，但作为前总督，仍可每年领取高额年俸，且每年可报销20万元的办公费。

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今年的省级“泰迪奖”得主是魁北克政府的轮渡项目。为了圣劳伦斯河上没有桥的地方提供轮渡服务，省政府运输部花了1.75亿加元买了一艘名为F.A. Gauthier的渡轮。结果成了一个无底洞，需要不停地修理。同时为了保持渡轮服务正常运行，省交通部又花200万元从纽芬兰省购买了一艘二手船，结果一个月内就因两次碰撞而报废。最后又购买了第三艘船，花了4500万元后投入使用，又有两次撞上了码头。

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市级“泰迪奖”得主是多伦多市的一条自行车道项目。市政府去年七月花了 16万元在布里姆利路（Brimley Road）上修建了四公里的自行车道，作为应对疫情措施的一部分。可在五个月后又决定将其拆除，使纳税人又损失了8万元。浪费的25万元等于80个多伦多家庭交的房地产税之和。

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“泰迪终生成就奖”颁给了联邦政府的”凤凰薪酬支付系统”。这个由IBM设计的系统自12年前开始启用，当时是想用这个电脑支付系统可以节省人工发工资的成本，但结果是不停地出问题，发工资时不是发多了， 就是迟迟不发。多年来已经花了20亿加元，才最终能正常工作。而根据最新消息，政府还给最后搞定这一系统的团队发了170万的奖金。

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纳税人联合会公布的其它浪费项目还包括：

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– 联邦卫生部长帕蒂·海杜（Patty Hajdu）多次周末乘飞机回桑德贝的家，而机票由纳税人承担，总数超过7.3万加元。而且这还是在疫情期间，她一再劝说加拿大人避免不必要旅行的情况下。

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– 不列颠·哥伦比亚省的公共交通局本来宣布该机构的高管去年春天削减10％的薪水。但在联邦和省级政府开始因疫情发放补贴后，他们也悄悄地为管理层加薪。总裁的年薪超过44万加元。

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其它的浪费行为还有诸如，魁北克政府斥资3000万美元购买法国飞艇制造公司的股份；卡尔加里市议员乔·马里奥卡（Joe Magliocca）报销在魁北克吃牛排喝酒的数百元花费等。

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