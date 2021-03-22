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2021年3月21日，星期日，加拿大蒙特利尔，一名女性在反对亚裔仇恨的集会中忍不住流泪。集会反对针对亚裔的种族主义，并纪念在亚特兰大被谋杀的受害者。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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