加拿大超过美国成为最受外国人才欢迎的国家

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对于想出国找工作的人来说，过去他们的首选是美国，但是现在最受他们欢迎的国家是加拿大。更让加拿大移民部高兴的是，在拥有硕士或博士学位的人当中，以及网络、电脑专业人才和30岁以下的人当中，加拿大也是最受欢迎的工作地点。

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这是波士顿咨询公司（BCG）2020年10月到12月的一项调查得到的结论。该公司在2014年和2018年分别进行过同类调查，两次调查最受外国求职者欢迎的国家都是美国。

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造成这个改变的最大原因是新冠疫情，其次是特朗普政府的移民政策。新冠疫情使有意出国求职的人从2018年的57%减少到50%。排在前十的国家除美国外都是疫情控制做得比较好的国家。2018年排在第六位的西班牙这次跌出前十，而新加坡和新西兰第一次进入前十。

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但是一些分析人士认为，拜登政府上台后，随着美国的移民政策和抗疫政策发生变化，它对外国人才的吸引力将会再次超过加拿大。事实上，根据这项调查，如果不考虑政治、社会和健康因素、可以远程工作的话，美国仍然是全世界最受外劳欢迎的国家。

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来自190个国家的将近21万人接受了BCG的调查。

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2020年最受外国求职者欢迎的十个国家：

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加拿大 美国 澳大利亚 德国 英国 日本 瑞士 新加坡 法国 新西兰

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