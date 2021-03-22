北美软木价格两年内难以降到疫情前正常水平

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加拿大木材价格继续上升，业内人士认为北美建材市场木材价格在2023年之前都难以降回到COVID-19病毒肺炎疫情前的正常水平。

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加拿大主要木材产区不列颠哥伦比亚省的木材价格与往年的正常价格相比已经上涨了三倍。

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比如今年3月12日云杉，松木，冷杉二乘四板材的基本价格是每千板英尺1,040美元，而2019年的年平均价格为每千板英尺372美元。

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加拿大住宅建筑商协会负责人Kevin Lee说，虽然人们希望今年下半年建筑木材市场的价格能开始冷却，但不幸的是建筑木材价格会继续维持在高水平，可能需要几年的时间才能见到软木建材价格回归正常。

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Kevin Lee认为，建筑木材价格的飙升与疫情下人们购买较大的住房和对现有住房进行更新改造的热潮有直接的关系，而银行的超低利率也推高了房地产市场的火热程度。

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加拿大木材加工厂不但早已走出疫情高峰时的停产限产阴影，而且几乎在以100%的产能满负荷运行。

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