因纽特艺术中心在加拿大温尼伯市落成

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如果你走进位于马尼托巴省温尼伯市中心的美术馆，加拿大北部北极圈内外广阔的土地和浩瀚的北冰洋似乎就在你面前。

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这一在三年前开始动工兴建的总面积4万平方英尺的因纽特艺术中心，耗资6500万加元，一半的资金来自联邦、省和市三级政府，另外一半来自捐款和私人投资。

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这一因纽特艺术中心也叫Qaumajuq，这是因纽特语“充满阳光”的意思。该艺术中心将在3月27日星期六正式对公众开放。

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Qaumajuq开幕首展艺术品的采购负责人说，这个美术展览与其它美术展览最大的不同之处是，Qaumajuq是从因纽特人的视角，而不是殖民者的视角，来看待加拿大浩瀚的北部大自然。因纽特人进入展览中心会有回到自己家里的感觉。

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