接受加拿大外援最多的几个国家都面临大问题

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在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥加拿大之前，加拿大总理特鲁多最后一次出国访问是走访几个非洲国家，其中包括埃塞俄比亚。在那里，特鲁多赞扬曾经获得诺贝尔和平奖的埃塞俄比亚总统Abiy Ahmed在国家统一和大胆改革方面的杰出领导能力。

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但13个月之后，特鲁多政府外交部长Marc Garneau就不得不打电话给埃塞俄比亚外长，向他表达了加拿大对埃塞俄比亚Tigray region地区发生的践踏人权问题的严重关切。

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有报道说，埃塞俄比亚军队在Tigray region地区大肆杀戮平民百姓。

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埃塞俄比亚是加拿大对外援助的第二号主要受援国，2000年以来从加拿大得到了30亿加元的援助款项。

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接受加拿大援助最多的国家是阿富汗。排在前几名的加拿大对外援助的主要受援国还有海地、坦桑尼亚和孟加拉。

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2010年1月份的海地大地震给海地留下的灾难性创伤十多年后仍然明显可见。

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加拿大在援助海地方面面临的主要挑战是，用加拿大提供的捐款建成了不错的硬件设施，但由于缺乏政府管理而发挥不了预定的作用。比如，加拿大援建了不错的医院，但由于缺乏医护人员而无法为当地民众提供应有的医疗服务；加拿大培训了不少海地警察，并给他们提供了装备，但半年之后他们中的许多人离开了警队，原因是海地政府给他们的薪金过低。

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在阿富汗渐渐再次落入塔利班武装控制的情况下，在埃塞俄比亚人权问题日益恶化的情况下，加拿大对外援助的重点也在发生变化。

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RCI with Evan Dyer · CBC News

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