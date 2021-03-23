为啥安省老人只有71%接种新冠病毒疫苗

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加拿大最大省份安大略省卫生部门的统计数字显示，虽然政府的政策是优先给高龄人口群体注射COVID-19病毒疫苗，但80岁以上年龄组接种新冠病毒疫苗的比例不到四分之三，只有71%的80岁以上居民接种了新冠病毒疫苗。

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在医疗专家们普通认为高龄人口群体是COVID-19病毒肺炎感染和死亡高危群体的情况下，安大略省为什么仍然有近20万老年人没有接种新冠病毒疫苗呢？

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专家们给出的理由有好几个。首席是上了年纪的人或者是本人行动不便、或者是担心交通不变、或者是害怕到人多的地方被传染病毒。

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其次是不能从负责照顾其健康的家庭医生那里获得疫苗注射。

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第三是由于语言能力或不会上网等因素而无法预定注射时间。

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第四是担心阿斯利康疫苗的安全问题，因为加拿大卫生部一开始曾拒绝让65岁以上的人口群体接种阿斯利康新冠病毒疫苗。

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第五是每天吃多种药物的老年人担心新冠疫苗与多种药物相混会有不良作用。

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RCI with Mike Crawley · CBC News

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