加外长：与中国做生意国民有被任意拘捕风险

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在中国法院以间谍罪秘密开庭审理两位加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig之后，加拿大外交部长Marc Garneau告诫国际社会与中国做生意会给本国公民带来的风险，并认为这个风险在中国政府放弃其随意拘捕外国人做为政治筹码的高压手段之前不会消失。

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Marc Garneau指出，如果本国的公民在中国做生意，碰上自己国家与中国发生了矛盾，则本国在中国的公民会遇到被中国司法机关任意拘捕的风险。

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Michael Spavor和Michael Kovrig在2018年12月10日被以触犯中国国家国家安全罪的罪名被警方逮捕后已在中国监狱被关押了两年多时间。

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国际事务观察家们普遍认为，加拿大两位Michael被中国司法机关逮捕和监禁是对加拿大2018年12月初应美国司法机关的引渡请求拘捕在温哥华国际机场转机的华为公司首席财务官孟晚舟的报复。

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RCI with Peter Zimonjic, Vassy Kapelos · CBC News

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