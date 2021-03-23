性侵报案数量猛升但立案数量却没相应增加

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近年来向加拿大警方报告性侵案件的人数猛增，但司法机关提出的性犯罪起诉数量却并没有相应地增加。

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专家们认为，向警方报告性侵案件的数量猛升与#MeToo米兔运动的兴起有直接的关系。2017年10月份米兔运动爆发式壮大，向警方报告性侵案件的人数随后猛增。

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统计数字显示，2014年到2019年期间加拿大全国性侵报案数量上升了50%，其中加拿大最小省份爱德华王子岛省的性侵案报案数量增加的幅度最大，从2014年的59起一级性侵案报案到2019年的131起性侵案报案，增幅达到122%。

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一级性侵案是加拿大最常见的性侵案件，指的是没有使用武器、没有造成严重身体伤害的性犯罪事件，包括的范围从乱摸女性身体到强奸。

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专家们指出，在米兔运动之前，性侵在加拿大是报案率最低的犯罪类别，只有约5%的报案率。许多女性羞于报案，也有许多女性认为只有发生插入式性行为才是强奸犯罪。米兔运动让更多的女性敢于维护自己的权益、也让更多女性知道了性犯罪的定义范围。

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但加拿大女性敢于举报性犯罪的行动并没有导致警方对性犯罪嫌疑人提出犯罪指控的比率增加。

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比如在爱德华王子岛省这个2014到2019全加拿大性犯罪报案率增加比例最高的省份，同期警方对性侵犯罪嫌疑人提出犯罪指控的比率却从42%下降到28%。加拿大全国范围内警方对性侵犯罪嫌疑人提出犯罪指控的比例从44%下降到35%。

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一些加拿大性犯罪领域的专家指出，性犯罪比较难定罪，往往是只有原告和被告两方面的证词而没有其它的人证和无证，有的报案者不愿上法庭打官司，有时警方甚至无法确认犯罪嫌疑人。

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加拿大妇女维权组织指出，对于加拿大性犯罪受害者来说，报案是一回事，让司法机关相信她们是受害者是另一回事、把施暴者绳之以法则是更加困难的事情。

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RCI with Sally Pitt · CBC News

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