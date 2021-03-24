加拿大人如何避免成为宠物诈骗受害者

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在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥、人们不得不在呆在家里防疫的情况下，加拿大人对宠物的需求大幅度上升。一些不法分子从中看到了诈骗钱财的机会。

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宠物诈骗不法分子通过在社交媒体上做虚假广告，骗取想购买心仪宠物的消费者的金钱。

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3月23日是加拿大宠物日，加拿大保护消费者权益的组织Better Business Bureau为宠物爱好者们提供了一些避免成为诈骗犯罪牺牲品的建议。

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一是正规的宠物育种商会有正式的网页、而不是只有脸书网页；会在自己的网页上列出每只小狗的照片而不是一群可爱小狗的群像。

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二是注意看是否有宠物育种商参加过什么样的展销会、宠物健康证明文件、育种项目说明等信息。

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三是如果广告上说宠物狗是纯种狗，则该育种商必须有在Canadian Kennel Club注册的证书。

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四是如果被要求在见到宠物狗之前就付款，这差不多就等于是响起了警钟。

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五是宠物狗应该至少8周大，有兽医出具的健康证明和打过第一针疫苗的证明。

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六是索要一些客户电话做为参考信息，并与他们通电话了解情况。

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第七是选择距离不太远的育种商以便能够前往查看。

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