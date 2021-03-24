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2021年3月24日，星期三，加拿大多伦多皮尔森国际机场，联邦快递的工作人员正在卸载一架载有25万剂Moderna新冠疫苗的飞机，疫苗从欧洲运来。THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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