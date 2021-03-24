加拿大对九名俄罗斯高官实施制裁

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加拿大外长加诺（Marc Garneau）星期三（3月24日）宣布了对九名俄罗斯政要的制裁措施，包括禁止他们进入加拿大，禁止他们与加拿大的公司和个人有贸易往来。在此之前，美国和欧盟已经采取了类似制裁行动。

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成为加拿大制裁目标的九名俄罗斯人包括俄总统办公室的两名高官，安全部门负责人，总检察长和监狱系统负责人。加拿大外交部举出的制裁这些官员的理由包括企图暗杀反对派领袖纳瓦尔尼，对抗议纳瓦尔尼被捕的俄罗斯民众进行暴力镇压。

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纳瓦尔尼去年8月份突然病倒，几经交涉后获准去德国就医。德国医生作出的诊断是他接触到了化学神经毒剂诺维乔克。他在今年年初康复回国，一下飞机即被逮捕。俄罗斯各地爆发大规模抗议，遭到警方强力镇压。

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美国政府在三月初解密的一份情报说，给纳瓦尔尼下毒的是俄罗斯联邦安全局。俄罗斯政府已否认。

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诺维乔克是苏联在上世纪七、八十年代研发的神经毒剂，被称为第四代化学武器。2018年，前俄罗斯间谍斯克里帕尔和他的女儿在英国中毒昏迷，下毒者使用的也是诺维乔克。俄罗斯政府否认与此事有关。

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（RCI avec Radio-Canada, VOA)

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