加航准备5月份重开部分度假旅游航线

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加拿大最大的航空公司加航证实，将从5月初开始部分重开因COVID-19病毒肺炎疫情而关闭的国际航线。

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将重开航班的国际航线既包括墨西哥和加勒比海阳光海岸地区的旅游航线，也包括往返一些亚洲、拉丁美洲国家的航班。

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加航将在5月3日开通每周一次多伦多到墨西哥城的航班，5月5日开通每周一次多伦多到牙买加金斯顿的航班，5月9日开通多伦多到巴巴多斯布里奇敦每周一次的航班。

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除了上述加拿大人喜欢的往返于旅游度假目的地的国际航班之外，加航还将在5月1日开通温哥华到东京的国际航班，5月6日开通多伦多到香港的航班，5月7日开通特鲁多到哥伦比亚波哥大的国际航班。

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