加西石油省份开发绿色能源步伐领先全国

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根据加拿大能源监管部门Canada Energy Regulator的研究预测报告，加拿大西部石油和天然气产区阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省在可再生能源发电能力的建设开发速度方面将领先加拿大。

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具体来说，加拿大全国电力结构中来自可再生能源的比例在增大，萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省在从化石能源发电向绿色能源发电的能源结构转换速度方面领先加拿大，但加拿大最大省份安大略省开发绿色能源的步伐在放慢。

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阿尔伯塔省的太阳能发电能力在今后一段时间会快速增加，而萨斯喀彻温省的风力发电能力在几年内会猛增三倍。

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加拿大能源监管部门把用于发电的能耗分成三大类别，原子能发电、化石能源发电和可再生能源发电。

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可再生能源包括风力发电、太阳能发电、水力发电、生物燃料发电和地热发电。

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目前加拿大发电行业产生的碳排放占加拿大全国每年碳排放量的9%，主要来自煤炭和天然气火力发电站。其中阿尔伯塔省一个省的火力发电产生的碳排放就占了至少一半，在阿尔伯塔省之后排在第二名和第三名的火力发电碳排放大户是萨斯喀彻温省和新斯科舍省。

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不过，阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省要想赶上绿色能源发电占绝对主导地位的魁北克省、纽芬兰省、马尼托巴省、和不列颠哥伦比亚省还有很长的一段路要走。上述四个水电资源丰富的加拿大省份的水电占总发电量的比例或者是已经超过了90%、或者是将很快达到90%。

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加拿大目前已经是世界上最主要的可再生能源发电国家之一。

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加拿大联邦政府制定的减少温室气体排放量的目标是在2050年碳排放为零。

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RCI with David Thurton · CBC News

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