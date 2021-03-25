特鲁多担心欧盟可能会限制新冠疫苗出口

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多星期三表示，对欧盟可能会采取限制COVID-19病毒疫苗出口的问题感到担心。

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到目前为止，加拿大得到的新冠病毒疫苗绝大部分来自欧盟国家的药厂。

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特鲁多表示加拿大政府会与欧盟有关部门保持密切的接触、他本人也会与最高级别欧盟领导人在疫苗供应问题上保持沟通，以确保欧洲疫苗厂商能够继续把加拿大订购的新冠病毒疫苗运交给加拿大。

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有报道说，欧盟准备加强对COVID-19病毒疫苗出口的限制，用两个标准来衡量和决定是否向外国出口新冠病毒疫苗。一是要看从欧盟进口新冠病毒疫苗国家的疫苗注射率，二是该国是否愿意分享本国的疫苗或分享本国制造疫苗的原材料。

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除非占欧盟人口65%的至少55%的欧盟成员国反对，否则这一规定将在星期四被欧盟批准实施。

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除了欧盟之外，特鲁多还在关注印度开始暂时停止出口其疫苗工厂生产的阿斯利康疫苗的问题。有报道说，在印度COVID-19病毒肺炎疫情恶化的情况下，印度政府想把新冠病毒疫苗优先提供给本国民众。

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加拿大向印度订购的2百万份阿斯利康新冠病毒疫苗只有50万份到货。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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