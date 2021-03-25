脸书说中国对维吾尔维权人士使用黑客手段

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脸书Facebook星期三表示，加拿大等国的维吾尔维权人士被中国黑客盯上、成为多种网上间谍活动和黑客攻击行动的目标。中国黑客采取的行动包括使用恶意电子邮件和虚假网页植入病毒和监控软件，让居住在加拿大、美国、土耳其、哈萨克斯坦、叙利亚、澳大利亚等国家的维吾尔族维权人士和记者等人受到中国的监控。

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脸书公司的网络安全部门负责人Nathaniel Gleicher和网上黑客活动调查部门的负责人Mike Dvilyanski证实，Facebook的网络安全专家追踪到针对维吾尔族穆斯林维权人士的黑客行动来自两个中国公司，但无法确认这两个中国公司是否受命于中国政府的指挥。

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脸书公司指出，这两个中国公司有足够的资金和资源、在不断变换自己伪装的情况下对维吾尔维权人士进行持久和不懈的黑客行动。

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脸书公司已经采取必要的措施封闭了中国黑客在脸书上针对维吾尔维权人士设立的含有病毒软件的钓鱼网页和网站。

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脸书加拿大分公司表示，将通知受到中国黑客攻击的不到二十位在加拿大居住的维吾尔维权人士。

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RCI with Elizabeth Thompson · CBC News

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