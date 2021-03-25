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2021年3月25日，星期四，苏富比亚洲区副主席尼古拉·周(Nicolas Chow)在香港的一场拍卖会上展示了三枚印章，其中包括中国清朝乾隆年间的御用玉玺“纪恩堂”印章(图中)。(AP Photo/Kin Cheung)

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