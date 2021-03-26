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2021年3月26日，星期五，一名中国武警在英国驻北京大使馆外站岗。在英国加入欧盟和其他国家制裁被控在新疆地区侵犯人权的中国官员后，中国宣布对英国个人和实体实施制裁。(AP Photo/Mark Schiefelbein)

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