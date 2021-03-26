加拿大魁省新预算：疫情下需继续搞赤字开支

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加拿大第二大省份魁北克省政府发布COVID-19病毒肺炎疫情以来的第一个预算，不但承诺继续举债拨款搞赤字预算、而且承诺在几年内不会增税或削减公共服务。

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执政的魁北克未来联盟党领袖François Legault领导的魁北克省政府通过新预算显示出的执政理念是，在COVID-19病毒肺炎疫情继续肆虐的情况下，帮助魁北克省民众渡过疫情难关、刺激魁北克省经济走出疫情泥潭是首要任务，而解决预算赤字问题可以推迟几年再说。

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魁北克省财政厅长Eric Girard公布的2021-2022财政年度的预算有123亿加元的赤字开支，其增加政府开支的重点是医疗和教育，省政府在这两个领域增加开支的幅度分别是6%和5%。

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魁北克省政府还为解决低收入群体的住房问题在今后5年内拨款4.08亿加元。魁北克低收入群体维权组织认为这5年内提供5千套廉租房的政府拨款杯水车薪，魁北克省现在有20万低收入居民不得不把收入的至少一半用来支付房租。

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魁北克省新预算为帮助受到家庭暴力伤害的女性在5年内拨款2250万加元。

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RCI with Benjamin Shingler · CBC News

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