检察官：孟晚舟权益受一次侵犯不影响引渡案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大检察院负责孟晚舟引渡案的首席律师Robert Frater星期五在不列颠哥伦比亚省高级法院出庭时表示，即便BC省法院庭审法官认定加拿大边检局官员把入境检查时获得的孟晚舟手机密码交给皇家骑警的做法侵犯了孟晚舟的权益，但仅此并不能构成判定孟晚舟引渡案无效的根据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Robert Frater指出，如果发生了触犯人权宪章第8条的问题，法庭可以采取的解决措施是把相关的证据不予采纳，而不是认定整个引渡案因此而无效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大人权宪章第8条规定，个人和个人物品免受无理搜查和无理扣押。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟律师团要求BC省高级法院法官Heather Holmes根据人权宪章第8条宣布孟晚舟引渡案无效，理由是孟晚舟2018年12月1日在温哥华国际机场遭到加拿大边检局官员长时间无理盘问和搜查，查得的信息被透露给皇家骑警；而当时警方手里的逮捕令要求在孟晚舟入境后立即加以逮捕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国司法机关指控中国华为公司首席财务官孟晚舟犯有欺骗商业银行的诈骗罪，要求加拿大将其拘捕后引渡给美国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Jason Proctor · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada