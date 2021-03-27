疫情下加拿大纽芬兰省自由党在省选中险胜

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大最东部的省份纽芬兰和拉布拉多省自由党领袖Andrew Furey疫情下举行省选的政治博弈获得成功，他领导的省自由党赢得了省议会40个席位中的22个议席，从而可以组成多数党政府执政。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纽芬兰省自由党获得的选民支持率是48.2%，赢得的席位比大选前多了两个议席，而且自由党候选人分别在两个反对党领袖的选区胜选，让保守党领袖Ches Crosbie和新民主党领袖Alison Coffin分别以5百多张选票和50多张选票的差距丢掉了自己原来占有的议会席位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纽芬兰和拉布拉多省自由党领袖Andrew Furey是政治新人，原来的职业是手术医生，从政经验只有几个月的时间。他在2020年8月份接任自由党领袖、同时接任省长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纽芬兰省自由党在2015年从保守党手中赢得省选组成多数党政府执政。2019年省自由党虽然在省选中获胜继续执政，但从多数党政府被降到了少数党政府。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在COVID-19病毒肺炎疫情让纽芬兰省旅游业和石油业陷入萧条的情况下，纽芬兰省政府面临债台高筑和失业问题极为严重的多重危机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Malone Mullin · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada